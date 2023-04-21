Росіяни відчують: Резніков зробив інтригуючу заяву на "Рамштайні"

Резніков переговорив з коллегами з США

Міністр оборони України Олексій Резніков на одинадцятій зустрічі контактної групи з оборони у форматі "Рамштайн" переговорив зі своїми американськими колегами та заінтригував "наслідками нових угод".

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Резніков повідомив, що провів плідну зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном та головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

"Це була відверта розмова простою мовою. Я вдячний великим друзям України Ллойду Остіну та Марку Міллі за їхнє лідерство у зміцненні антикремлівської коаліції", — наголошує глава оборонного відомства України.

Він також додав фразу, що інтригує і вона стосується підсумків цих переговорів.

"Ми ефективно та прозоро використовуємо допомогу, надану американським народом. Ворог відчує наслідки наших угод", — говорить Резніков.

Нагадаємо, раніше ми писали, що генсек НАТО Єнс Столтенберг на "Рамштайні" заявив, що Зеленський візьме участь у новому саміті НАТО.

Також ми повідомляли, що Україна на новому "Рамштайні" звернеться із терміновим проханням до союзників.