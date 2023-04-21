Россияне почувствуют: Резников сделал интригующее заявление на "Рамштайне"

Резников переговорил с коллегами из США

Министр обороны Украины Алексей Резников на одиннадцатой встрече контактной группы по обороне в формате "Рамштайн" переговорил со своими американскими коллегами и заинтриговал "последствиями новых соглашений".

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Резников сообщил, что провел плодотворную встречу с министром обороны США Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

"Это был откровенный разговор на простом языке. Я благодарен большим друзьям Украины Ллойду Остину и Марку Милли за их лидерство в укреплении антикремлевской коалиции", — подчеркивает глава оборонного ведомства Украины.

Он также добавил интригующую фразу, которая касается итогов этих переговоров.

"Мы эффективно и прозрачно используем помощь, предоставленную американским народом. Враг почувствует последствия наших соглашений", — говорит Резников.

Напомним, ранее мы писали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг на "Рамштайне" заявил, что Зеленский примет участие в новом саммите НАТО.

Также мы сообщали, что Украина на новом "Рамштайне" обратится со срочной просьбой к союзникам.