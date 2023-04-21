Зеленского официально пригласили на новый саммит НАТО: стал известен его ответ

Все союзники НАТО согласились, что Украина станет членом НАТО

Сегодня, 21 апреля, на 11-м заседании контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Президент Владимир Зеленский принял приглашение принять участие в саммите НАТО в Вильнюсе в июле.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Президент Зеленский и я обсудили подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Вильнюсе в июле. Я пригласил его принять участие во встрече, и я рад, что он принял приглашение и примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе", – сказал Столтенберг.

Кроме того, генсек НАТО прокомментировал замечание журналистов о том, что Украина выдвинула условием участия президента Зеленского в саммите конкретные шаги по ее членству.

"Как я сказал вчера в Киеве, будущее Украины – в евроатлантической семье. Все союзники НАТО согласились, что Украина станет членом НАТО. Но главный фокус сейчас, конечно, на том, как гарантировать, чтобы Украина получила преимущество (в войне. – Ред.). Наша поддержка помогает Украине двигаться к евроатлантической интеграции, наша помощь позволяет им сделать это возможным", – добавил генсек.

Напомним, ранее мы писали, что 20 апреля Генсек НАТО приехал в Украину с необъявленным визитом.

Также мы сообщали, что Зеленский сделал важное заявление на встрече со Столтенбергом.