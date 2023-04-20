Генсек НАТО приехал в Украину с официальным визитом: подробности

Политик уже встретился с Владимиром Зеленским

В четверг, 20 апреля, Киев посетил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. На днях он заявлял, что поддержка Украины Альянсом прекращаться не будет, поэтому, очевидно, его визит должен только подтвердить эту информацию.

О планируемом визите Столтенберга "Телеграф" узнал из собственных источников. Впоследствии в сети появились первые фотографии с политиком в Киеве.

Судя по всему, генсек Североатлантического альянса уже встретился с президентом Владимиром Зеленским. У политиков запланировано еще несколько важных встреч на сегодняшний день.

Столтенберг в Киеве

Скорее всего, в украинскую столицу, как и большинство иностранных политиков, Столтенберг добрался на поезде "Укрзализныци".

Следует отметить, что срок пребывания Столтенберга в должности генсека НАТО близится к концу. Уже в сентябре 2023 года он может уступить место кому-то другому. Среди вероятных претендентов на роль нового генерального секретаря Альянса рассматривают даже женщину — нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.