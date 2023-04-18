Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин объяснил, зачем НАТО наращивает присутствие в восточной Европе

Приграничные с Россией государства-члены НАТО после зверств ВС РФ на оккупированных территориях Украины, от Бучи и Ирпеня до Мариуполя и Херсона не хотят допустить подобного периода российской оккупации в случае боевых действий. В Польше и странах Балтии отмечают, что в первые дни украинского вторжения российские войска захватили территории больше, чем размеры некоторых балтийских государств.

Альянс планирует развернуть дополнительные силы в восьми странах вдоль восточной границы с Россией. Специалисты блока тщательно прорабатывают план, как увеличить эти силы, чтобы усилить их способность к сдерживанию врага и получить возможность отбросить силы вторжения на начальной стадии конфликта. Появились новые требования по мобильности, материально-техническому обеспечению.

Новые реформы требуют вернуть Альянсу способность вести масштабные боевые маневренные действия на территории Европы, а не только быть в пассивной обороне. Это будет своеобразной гарантией, что НАТО сможет вести интенсивную и мобильную войну против России, с первого дня конфликта, а не отступать и ждать развертывания войск США в Европе, как предполагает современная доктрина.

Немного расшифрую вам, что значат эти реформы. Россия бесконечно слабеет и восстановление займет у нее долгие десятилетия. Очевидно, что РФ — уже не угроза для Альянса, какой она была раньше, скажем, для стран Балтии. А теперь, обратите внимание, как Кремль переживает за лукашистскую Беларусь, да и как сам Лукашенко с**т, понимая к чему все идет.

Помимо этого, очевидно, что когда Россия будет разодрана смутой и начнет появляться куча БНРов, КНРов, СНРов, ПНРов, Вагнерстанов, Шойгустанов, Гиркинклавов и еще 100500 анклавов и банд формирований, — то будет очень хорошо, когда у вас уже есть войска под рукой, способные на моментальную переброску и развертывание, в целях "защиты свободолюбивого народа ПНР", или зачистки какого-нибудь очередного Вагнерстана.

Источник: пост Левина в Telegram