НАТО еще ближе: в рф начали учения после вступления Финляндии в Альянс
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В России встревожились вступлением Финляндии в состав НАТО и начали отрабатывать защиту северо-западных границ.
О проведении оборонных мероприятий заявил командующий войсками ПВО-О россии генерал-лейтенант Андрей Демин, пишут росСМИ.
По словам рашиста, в его стране "обеспокоены ростом угроз" после расширения Альянса.
"Финляндия вошла в состав блока НАТО. Готовится к вступлению в альянс Швеция. В таких условиях войсками противовоздушной обороны отрабатываются вопросы защиты государственной границы на северо-западе страны в соответствии с ростом угроз", — сказал он.
Как известно, Финляндия официально вступила в НАТО 4 апреля. Она стала 31-м членом Альянса.
Ранее "Телеграф" также сообщал, как представитель российского президента дмитрий песков прокомментировал стремление Швеции стать членом НАТО.