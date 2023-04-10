НАТО еще ближе: в рф начали учения после вступления Финляндии в Альянс

В России встревожились вступлением Финляндии в состав НАТО и начали отрабатывать защиту северо-западных границ.

О проведении оборонных мероприятий заявил командующий войсками ПВО-О россии генерал-лейтенант Андрей Демин, пишут росСМИ.

По словам рашиста, в его стране "обеспокоены ростом угроз" после расширения Альянса.

"Финляндия вошла в состав блока НАТО. Готовится к вступлению в альянс Швеция. В таких условиях войсками противовоздушной обороны отрабатываются вопросы защиты государственной границы на северо-западе страны в соответствии с ростом угроз", — сказал он.

Как известно, Финляндия официально вступила в НАТО 4 апреля. Она стала 31-м членом Альянса.

Ранее "Телеграф" также сообщал, как представитель российского президента дмитрий песков прокомментировал стремление Швеции стать членом НАТО.