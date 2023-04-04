Народный депутат Верховной Рады VIII и IX созывов Алексей Гончаренко специально для "Телеграфа" прокомментировал последствия вступления Финляндии в НАТО:

Во вторник, 4 апреля, произошло историческое событие – Финляндия официально стала членом Североатлантического Альянса.

Финляндия в НАТО – это очень важная новость.

Во-первых, так НАТО изменяет баланс сил. Показывает, что пока россия тратит свои силы в Украине, выступая так "против расширения Альянса", сам Альянс становится всё больше. Это не просто какое-то государство вошло в союз врагов россии (по логике кремля). Это – сосед рф, с которым у нее большой участок границы. Вывод простой: путин хотел напугать НАТО войной, а в результате Альянс взял – и расширился. Остановить этот процесс уже не получится.

Во-вторых, Финляндия помогает нам. Замечательно, что финская армия присоединится к стандартам НАТО – туда же шагаем и мы. Будет хорошо обладать определенной синхронностью.

И еще немаловажный момент. Сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что решение по размещению войск Альянса на своей территории Финляндия будет принимать самостоятельно. Я думаю, отказываться она не будет. И это – тоже заслуга путина.