Народний депутат Верховної Ради VIII та IX скликань Олексій Гончаренко спеціально для "Телеграфа" прокоментував наслідки вступу Фінляндії до НАТО:

У вівторок, 4 квітня, відбулася історична подія – Фінляндія офіційно стала членом Північноатлантичного Альянсу.

Фінляндія в НАТО – це дуже важлива новина.

По-перше, так НАТО змінює баланс сил. Показує, що поки росія витрачає свої сили в Україні, виступаючи так "проти розширення Альянсу", сам Альянс стає дедалі більше. Це не просто якась держава увійшла до союзу ворогів росії (за логікою кремля). Це — сусід росії, з яким у неї велика ділянка кордону. Висновок простий: путін хотів налякати НАТО війною, а в результаті Альянс взяв і розширився. Зупинити цей процес уже не вдасться.

По-друге, Фінляндія допомагає нам. Чудово, що фінська армія приєднається до стандартів НАТО – туди крокуємо і ми. Буде добре мати певну синхронність.

І ще важливий момент. Сьогодні генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що рішення щодо розміщення військ Альянсу на своїй території Фінляндія прийматиме самостійно. Я гадаю, відмовлятися вона не буде. І це теж заслуга путіна.