Директор Інституту світової політики, політичний експерт, автор книги "Гібридна війна" Євген Магда спеціально для "Телеграфу":

Рішення про офіційний вступ Фінляндії до НАТО 4 квітня має низку компонентів, на які варто звернути увагу.

По-перше, це свідчить про здатність НАТО оперативно реагувати на виклики, які виникають у світі. Адже Фінляндія та Швеція були нейтральними країнами під час холодної війни. Але після початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну вони вирішили формалізувати свої теплі відносини з Альянсом, який досить швидко пішов назустріч.

По-друге, сухопутний кордон НАТО і рф збільшиться практично вдвічі. І це свідчить, що росія наплювала собі в щі. Виходить, що ядерна держава підвищує загрозу собі з боку військово-політичного блоку (який у росії називають ворожим) – і практично підставляється під прямий удар по рідному місту путіна. Адже від російсько-фінського кордону до Петербурга лише 70 км.

По-третє, все, що відбувається, має стати уроком для України, євроатлантичний шлях якої розпочався ще в липні 1997 року, коли було підписано Хартію про особливе партнерство між Україною та НАТО. І наш шлях до Альянсу триває, я б сказав, непристойно довго. І невідомо й досі, коли він завершиться.

Слід звернути увагу на те, що Швеція втратила темп на шляху до НАТО через позицію Туреччини. Можливо також через позицію Угорщини в майбутньому. І це також слід враховувати за власної євроатлантичної інтеграції.

Так, сьогодні НАТО розширюється. Так, це свято насамперед для Фінляндії, яка стане 31-ю країною — членом Північноатлантичного альянсу. Але поки що свято не на нашій вулиці. Для нас це, скоріше, важливий урок.