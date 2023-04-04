Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда специально для "Телеграфа":

Решение об официальном вступлении Финляндии в НАТО 4 апреля имеет в себе ряд компонентов, на которые стоит обратить внимание.

Во-первых, это свидетельствует о способности НАТО оперативно реагировать на те вызовы, которые возникают в мире. Ведь Финляндия и Швеция являлись нейтральными странами во время холодной войны. Но после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину они решили формализовать свои теплые отношения с Альянсом, который достаточно быстро пошел навстречу.

Во-вторых, сухопутная граница НАТО и рф увеличится фактически вдвое. И это свидетельствует, что россия наплевала себе в щи. Получается, что ядерная держава увеличивает опасность для себя со стороны военно-политического блока (который в рф называют враждебным) – и фактически подставляется под прямой удар по родному городу путина. Ведь от российско-финской границы до Петербурга всего 70 км.

В-третьих, всё происходящее должно стать уроком для Украины, евроатлантический путь которой начался еще в июле 1997 года, когда была подписана Хартия об особом партнерстве между Украиной и НАТО. И наш путь в Альянс продолжается, я бы сказал, непристойно долго. И неизвестно до сих пор, когда он завершится.

Следует обратить внимание и на то, что Швеция потеряла темп на пути в НАТО из-за позиции Турции. Возможно, также из-за позиции Венгрии в будущем. И это также следует учитывать при собственной евроатлантической интеграции.

Да, сегодня НАТО расширяется. Да, это праздник, прежде всего, для Финляндии, которая станет 31-й страной — членом Североатлантического альянса. Но пока праздник не на нашей улице. Для нас это, скорее, важный урок.