У росії відреагували у властивій для себе манері

Вступ Фінляндії до НАТО природно не обійшовся і без реакції із-за "поребріка". Росіяни на офіційному рівні почали надувати щоки і спробували образити свою сусідку.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на російських пропагандистів, які цитують МЗС рф.

У росії пригрозили країні "заходами у відповідь", тому що тепер для рф нібито створюються загрози.

"рф змушена буде вжити заходів у відповідь як військово-технічного, так і іншого характеру для усунення загроз після вступу Фінляндії до НАТО", - кажуть в МЗС росії.

У спробах уколоти Фінляндію за своє суверенне рішення, там, вже у властивій росії манері, опустилися до рівня образ, і безглуздих заяв про те, що тепер ця країна стала "нічого не вирішаючою".

"Фінляндія стала однією з малих, нічого не вирішаючих країн — членів НАТО, втративши свій особливий голос у міжнародних справах. Гельсінкі остаточно відмовилися від своєї самоідентичності і будь-якої самостійності", — кажуть у росії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що росія передала Білорусі зброю, яка може використовувати ядерні боєприпаси для завдання ударів. Однією з причин цього рішення в кремлі назвали вступ Фінляндії до НАТО.