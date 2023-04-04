Ядерна зброя для Білорусі: шойгу зробив гучну заяву

У росії знову розмахують ядерним кийком

Попри засудження світом передачі Білорусі російської ядерної зброї, в кремлі продовжують робити кроки в цьому напрямі. 4 квітня стало відомо про передачу республіці зброї, яка може завдавати ядерних ударів.

Про це заявив міністр оборони росії сергій шойгу, повідомляють росЗМІ.

За його словами, авіація Білорусі вже отримала здатність завдавати ударів ядерною зброєю.

Крім того, білорусам було передано ракетний комплекс "Іскандер-М", здатний використовувати ракети в ядерному виконанні. А з 3 квітня на полігоні в росії вже відбувається навчання білоруських розрахунків цього комплексу.

Міністр оборони країни-агресора зазначив, що ядерні "Іскандери" повинні допомогти у захисті Союзної держави, адже цей захід, за його словами, нібито є відповіддю на нарощування сил НАТО біля Білорусі та росії, а також вступ до альянсу Фінляндії.

"Частина білоруських літаків штурмової авіації отримали здатність завдавати ударів по об’єктах супротивника засобами ураження в ядерному оснащенні. Крім того, ЗС Білорусі передано ОТРК "Іскандер-М". Він може використовувати ракети як у звичайному, так і в ядерному виконанні", — каже шойгу.

Нагадаємо, що про передачу тактичної ядерної зброї Білорусі путін заговорив наприкінці березня після інформації про те, що Велика Британія передасть Україні снаряди зі збідненого урану.