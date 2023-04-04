Ядерное оружие для Беларуси: шойгу сделал громкое заявление

В россии снова размахивают ядерной дубиной

Не смотря на осуждение мира по поводу передачи Беларуси российского ядерного оружия, в кремле, продолжают делать шаги в этом направлении. 4 апреля стало известно о передаче республике, оружия, которое может наносить ядерные удары.

Об этом заявил министр обороны россии сергей шойгу, сообщают росСМИ.

По его словам, авиация Беларуси уже получила способность наносить удары ядерным оружием.

Кроме того, белорусам был передан ракетный комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении. А с 3 апреля на полигоне в россии уже проходит обучение белорусских расчетов данного комплекса.

Министр обороны страны-агрессора отметил, что ядерные "Искандеры" должны помочь в защите Союзного государства, ведь эта мера, по его словам, якобы является ответом на наращивание сил НАТО у границ Беларуси и россии, а также вступление в альянс Финляндии.

"Часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении. Кроме того ВС Беларуси переданы ОТРК "Искандер-М". Он может использовать ракеты, как в обычном, так и в ядерном исполнении", — говорит шойгу.

Напомним, что о передаче тактического ядерного оружия Беларуси путин заговорил еще в конце марта после информации о том, что Великобритания передаст Украине снаряды из обедненного урана.