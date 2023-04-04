У путина отреагировали на вступление Финляндии в НАТО: оскорбляют и снова грозят

В россии отреагировали в свойственной для себя манере

Вступление Финляндии в НАТО естественно не обошлось и без реакции из-за "поребрика". Россияне на официальном уровне начали надувать щеки и попытались обидеть свою соседку.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на российских пропагандистов, которые цитируют МИД рф.

В россии пригрозили стране "ответными мерами", потому как теперь для россии якобы создаются угрозы.

"рф вынуждена будет принять ответные меры как военно-технического, так и иного характера для устранения угроз после вступления Финляндии в НАТО", — говорят в МИД россии.

В попытках уколоть Финляндию за свое суверенное решение, там, уже в свойственной россии манере, опустились до уровня оскорблений, и нелепых заявлений о том, что теперь эта страна стала "ничего не решающей".

"Финляндия стала одной из малых, ничего не решающих стран — членов НАТО, утратив свой особый голос в международных делах. Хельсинки окончательно отказались от своей самоидентичности и какой‑либо самостоятельности", — говорят в рф.

Напомним, ранее мы писали, что россия передала Беларуси оружие, которое может использовать ядерные боеприпасы для нанесения ударов. Одной из причин для данного решения в кремле назвали вступление Финляндии в НАТО.