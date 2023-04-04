Финляндия официально стала членом НАТО

Финляндия, которая еще в начале июля 2022 года совместно со Швецией подписала исторический протокол о вступлении в НАТО, официально стала членом Североатлантического альянса.

Об этом во вторник, 4 апреля, на своей странице в Twitter сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, отметив, что страна стала уже 32-м государством-членом организации.

"Финляндия сейчас вошла в НАТО! Искренне поздравляю! С сегодняшнего дня в состав альянса входит 31 страна. Сильные партнеры являются гарантией безопасности для Польши, нашего региона и всего мира", — говорится в сообщении польского премьера.

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