Финляндия официально стала членом НАТО
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Финляндия, которая еще в начале июля 2022 года совместно со Швецией подписала исторический протокол о вступлении в НАТО, официально стала членом Североатлантического альянса.
Об этом во вторник, 4 апреля, на своей странице в Twitter сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, отметив, что страна стала уже 32-м государством-членом организации.
"Финляндия сейчас вошла в НАТО! Искренне поздравляю! С сегодняшнего дня в состав альянса входит 31 страна. Сильные партнеры являются гарантией безопасности для Польши, нашего региона и всего мира", — говорится в сообщении польского премьера.
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