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НАТО ще ближче: у росії розпочали навчання після вступу Фінляндії до Альянсу

Автор
Максим Яценко
Дата публікації
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Автор
У Росії всерйоз стривожені розширенням Альянсу Новина оновлена 10 квітня 2023, 07:54
У Росії всерйоз стривожені розширенням Альянсу. Фото twitter.com/izvestia_ru

У росії стривожилися вступом Фінляндії до складу НАТО та почали відпрацьовувати захист північно-західних кордонів.

Про проведення оборонних заходів заявив командувач військ ППО росії генерал-лейтенант Андрій Дьомін, пишуть росЗМІ.

За словами рашиста, у його країні "занепокоєні зростанням загроз" після розширення Альянсу.

"Фінляндія увійшла до складу блоку НАТО. Готується до вступу до альянсу Швеція. У таких умовах військами протиповітряної оборони відпрацьовуються питання захисту державного кордону на північному заході країни відповідно до зростання загроз", — сказав він.

Як відомо, Фінляндія офіційно вступила до НАТО 4 квітня. Вона стала 31-м членом Альянсу.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, як представник російського президента Дмитро Пісків прокоментував прагнення Швеції стати членом НАТО.

Теги:
#НАТО #Росія #Фінляндія