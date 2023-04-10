НАТО ще ближче: у росії розпочали навчання після вступу Фінляндії до Альянсу

У росії стривожилися вступом Фінляндії до складу НАТО та почали відпрацьовувати захист північно-західних кордонів.

Про проведення оборонних заходів заявив командувач військ ППО росії генерал-лейтенант Андрій Дьомін, пишуть росЗМІ.

За словами рашиста, у його країні "занепокоєні зростанням загроз" після розширення Альянсу.

"Фінляндія увійшла до складу блоку НАТО. Готується до вступу до альянсу Швеція. У таких умовах військами протиповітряної оборони відпрацьовуються питання захисту державного кордону на північному заході країни відповідно до зростання загроз", — сказав він.

Як відомо, Фінляндія офіційно вступила до НАТО 4 квітня. Вона стала 31-м членом Альянсу.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, як представник російського президента Дмитро Пісків прокоментував прагнення Швеції стати членом НАТО.