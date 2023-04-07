Сопредседатель Общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев специально для "Телеграфа" объяснил новую парадигму отношений Хельсинки с москвой.

Основой российской внешней политики по отношению к ближайшим соседям является давление на них с целью принуждения к нейтралитету. Однако официальное принятие Финляндии в НАТО стало разрушением этого. Финны дали россии четко понять, что понятие нейтралитета осталось в далеком прошлом.

Не исключаю, что в ответ россия проведет какую-нибудь передислокацию войск на севере, и не больше.

Комментируя заявления москвы об "усилении военного потенциала" на западе и севере в ответ на вступление Финляндии в НАТО, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг отметил, что вступление Финляндии в НАТО стало реакцией на то, как действовала россия, а не наоборот.

"Мы много лет подряд видели значительное присутствие российских сил в том числе на севере, недалеко от границ Финляндии и Норвегии. Это все происходило много лет на Кольском полуострове, в Арктике. Мы также видели, что президент россии путин применять силу против соседей", — заметил он.

Кроме того, следует понять, что вступление Финлядии в НАТО разрушило один из идеологических мифов нападения россии на Украину — не дать возможности расширения границ Альянса.

По-моему, Финляндия существенно усилит НАТО в плане надежного прикрытия его северного фланга. Поскольку и скандинавские страны, и страны Балтии были пятой ахиллесовой блока.

Теперь мы можем говорить о том, что Балтийское море фактически превращается во внутреннее море стран НАТО. То есть, имеются все возможности блокирования всей военно-морской структуры российской федерации на севере. Кроме того, улучшается логистика и взаимодействие частей НАТО, расположенных в скандинавских и балтийских странах.

В то же время замечу, что "нависание" Финляндии на Балтике значительно ослабит возможности россии предпринять попытки взятия под контроль так называемого Сувалкского коридора (100-километровая территория вдоль Сувалок, Августова и Сейна, соединяющая балтийские страны с Польшей и остальными странами НАТО, а также разделяет территорию Калининградской области и Беларуси).

То есть, вступление Финляндии фактически ставит если не точку, то большой вопросительный знак в реализации этого плана.

Кстати, я так понимаю, со Швецией будет такая же перспектива в ближайшем будущем… И я не удивлюсь, если лет через пять финны попросят россию вернуть захваченные исторически финские земли.

Итак, можем констатировать, что россия своей агрессией к Украине и всему миру добилась прямо противоположного своему желанию — геополитического фиаско. А реальных рычагов влияния на ситуацию у нее нет. Разве что кроме традиционных угроз вечно пьяного головы совбеза дмитрия медведева.

Напомню, министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил пожелание, чтобы "Финляндия стала уроком для президента путина".

"Финляндия решила присоединиться к Альянсу по собственному желанию. Свобода выбора альянсов как суверенного государства является делом его граждан и только его граждан", — подчеркнул он.