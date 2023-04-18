Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін пояснив, навіщо НАТО нарощує присутність у східній Європі

Прикордонні з Росією держави-члени НАТО після звірств ЗС РФ на окупованих територіях України, від Бучі та Ірпеня до Маріуполя та Херсона не хочуть допустити такого періоду російської окупації у разі бойових дій. У Польщі та країнах Балтії зазначають, що у перші дні українського вторгнення російські війська захопили території більше, ніж розміри деяких балтійських держав.

Альянс планує розгорнути додаткові сили у восьми країнах уздовж східного кордону з Росією. Фахівці блоку ретельно опрацьовують план, як збільшити ці сили, щоб посилити їхню здатність до стримування ворога та отримати можливість відкинути сили вторгнення на початковій стадії конфлікту. З’явилися нові вимоги щодо мобільності, матеріально-технічного забезпечення.

Нові реформи вимагають повернути Альянсу здатність вести масштабні бойові маневрені дії на території Європи, а не лише бути у пасивній обороні. Це буде своєрідною гарантією, що НАТО зможе вести інтенсивну та мобільну війну проти Росії, з першого дня конфлікту, а не відступати і чекати на розгортання військ США в Європі, як передбачає сучасна доктрина.

Небагато розшифрую вам, що означають ці реформи. Росія нескінченно слабшає і відновлення займе в неї довгі десятиліття. Очевидно, що РФ вже не є загрозою для Альянсу, якою вона була раніше, скажімо, для країн Балтії. А тепер зверніть увагу, як Кремль переживає за лукашистську Білорусь, та й як сам Лукашенко с**ть, розуміючи до чого все йде.

Крім цього, очевидно, що коли Росія буде роздерта смутою і почне з’являтися купа БНРів, КНРів, СНРів, ПНРів, Вагнерстанів, Шойгустанів, Гіркінклавів та ще 100500 анклавів і банд формувань, то буде дуже добре, коли у вас уже є війська, здатні на миттєве перекидання та розгортання, з метою "захисту волелюбного народу ПНР", або зачистки якогось чергового Вагнерстану.

Джерело: пост Левіна в Telegram