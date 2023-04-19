Украина на новом "Рамштайне" обратится со срочной просьбой к союзникам - речь не о F-16

Встреча "Райштайн-11" состоится 21 апреля и Украина будет настаивать на оказании срочной помощи

Киев на 11-м заседании контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" будет призывать союзников к срочным поставкам ракет к зенитно-ракетным комплексам, поскольку запасы ПВО заканчиваются. Их острая нехватка может дать россии возможность начать массированные бомбардировки и помешать запланированному весеннему контрнаступлению ВСУ.

Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на слова трех официальных лиц, проинформированных о подготовке к встрече "Рамштайн" в пятницу, 21 апреля.

На Западе тем временем опасаются, что без надлежащей противовоздушной обороны запланированное весеннее контрнаступление ВСУ может потерпеть неудачу. Отмечается, что недавние поставки истребителей МиГ отчасти предназначены для смягчения угрозы со стороны крупной, но до сих пор недостаточно используемой воздушной мощи рф. Украине нужно больше ракет, которые могут сбивать истребители.

"Тема противовоздушной обороны малой дальности все чаще поднимается украинцами", — считает один из европейских чиновников.

В слитых в сеть секретных документах Пентагона была информация о том, что у Киева могут закончиться боеприпасы для пяти критически важных систем ПВО. Согласно данным из документов, к 23 мая способность Украины защищать свои войска на передовой будет "полностью снижена".

"Это повышает риск того, что, как только начнется украинское контрнаступление, Украина уже не сможет поддерживать контроль над собственным небом. Это сделало бы ее силы "очень уязвимыми" и, что не менее важно, позволило бы российским ВВС "проникнуть в любую точку Украины, куда они пожелают", — отметил один из источников.

В материале также говорится, что даже при адекватных поставках зенитных боеприпасов Украина так или иначе столкнется с серьезной проблемой проведения давно запланированного контрнаступления.

"Воздушное прикрытие является важнейшим элементом любого успешного наземного наступления", — говорят военные эксперты, учитывая опасность, которую российские самолеты и бомбардировщики представляют для массированных украинских сил, пытающихся прорваться через линию фронта.

Как известно, одной из главных тем в переговорах с союзниками является предоставление Украине американских истребителей F-16. Так, в ходе "Рамштайна" в Брюсселе, который состоялся 14 февраля 2023 года, в очередной раз поднимался вопрос передачи нашей стране истребителей. Однако главный акцент союзники все же делают на поставках боеприпасов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Германия передала Украине долгожданные ЗРК Patriot. Первые из них уже прибыли в нашу страну.