Зеленського офіційно запросили на новий саміт НАТО: стала відома його відповідь

Усі союзники НАТО погодились, що Україна стане членом НАТО

Сьогодні, 21 квітня, на 11-му засіданні контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Президент Володимир Зеленський прийняв запрошення взяти участь у саміті НАТО у Вільнюсі у липні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Президент Зеленський і я обговорили підготовку до майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі в липні. Я запросив його взяти участь у зустрічі, і я радий, що він прийняв запрошення і візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі", — сказав Столтенберг.

Крім того, генсек НАТО прокоментував зауваження журналістів, що Україна висунула умовою участі президента Зеленського в саміті конкретні кроки щодо її членства.

"Як я сказав учора в Києві, майбутнє України – в євроатлантичній сім’ї. Усі союзники НАТО погодилися, що Україна стане членом НАТО. Але головний фокус зараз, звісно, на тому, як гарантувати, щоб Україна отримала перевагу (у війні. – Ред.). ). Наша підтримка допомагає Україні рухатися до євроатлантичної інтеграції, наша допомога дозволяє їм зробити це можливим”, – додав генсек.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 20 квітня Генсек НАТО приїхав до України з неоголошеним візитом.

Також ми повідомляли, що Зеленський зробив важливу заяву на зустрічі зі Столтенбергом.