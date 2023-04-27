У Бахмуті окупанти знищили один із найгарніших муралів України: про що мова (фото)

Творці називають його одним із найгарніших в Україні

Росіяни продовжують знищувати пам’ятки сучасної української культури. Раніше в уже окупованому Маріуполі окупанти нахабно зафарбували знаковий мурал "Мілана". А нині у Бахмуті повністю знищений будинок, який був прикрашений малюнком.

Про це повідомляють фотографи Костянтин і Влада Ліберови на своїй сторінці в Instagram. Мурал "Община щасливих людей" був розташований у південно-західній частині Бахмута. Як повідомили фотографи, більше не існує споруди із зображенням жінки та дівчинки. Після російського авіаудару на місці залишилися лише гори сміття.

"Один із символів Бахмута – багатоповерхівка на в'їзді до міста, з муралом, на якому зображена щаслива родина: тато тримає на плечах сина, а поряд мати тримає доньку. Залишилися тільки тато і син. Будівлі із зображенням жінки та дівчинки більше не існує. Саме так вони вчиняють із нашими сім’ями", — йдеться у повідомленні.

Таким чином у майже стертому з лиця Землі Бахмуті лишилися лише частина мурала з батьком і сином. А другий — жінку, яка милувалася донечкою. Як повідомляє "Фокус", мурали з’явилися у Бахмуті у 2020 році. Перший зображував батька, який тримав на плечах хлопчика з іграшковим літаком у руці. Його намалювали на дев'ятиповерхівці біля Сквера визволителям Донбасу з пам'ятником-літаком. Обидва малюнки створили на фасадах багатоповерхівок при в’їзді в місто. Настінні картини назвали "Громада щасливих людей" та "Бахмут — місто, відкрите для добра".

Як висловилася тоді директорка творчої групи KAILAS-V Яна Волк: "Ці два проекти зараз найкрасивіші в Україні. Люди на все мають свою точку зору. Але на сім'ю, дітей, тварин у всіх один погляд – це мило. Це щось своє, рідне. По-друге, ці мурали дуже якісні. Насправді художників, які можуть досягти такої якості, в Україні небагато".

Нагадаємо, що у Бахмуті окупанти раніше знищили символ міста. Йдеться про літачок, який був неподалік цих двох муралів. Також у Бахмуті згорів єдиний на сході країни музей писанкарства.