В Бахмуті підірвали символ міста (відео)

Літак в останні місяці був символом оборони міста

У Бахмуті, де зараз тривають важкі бої та захлинається російський наступ, окупанти підірвали символ міста. Йдеться про літак МіГ-17, який власне асоціюють із Бахмутом.

Про підрив літака повідомив журналіст Юрій Бутусов. Він виклав відео того, що лишилося на місці літака. Біля пам’ятника видно вирву від снаряда, який, ймовірно, і став причиною руйнації.

У коментарях під постом Бутусова думки розділилися. Одні називають літак символом міста, інші говорять, що це врешті радянський пам’ятник, від якого і так небагато сенсу.

Як пише автор Telegram-каналу "Бахмутський демон": "Літачка більше нема. Взагалі, радянський літачок то такий собі символ Бахмута, якщо чесно. В тій зоні запеклі бої". Також "Бахмутський демон" розповідає, що окупанти під Бахмутом стали менш впевненими у собі.

"На півночі та південніше були спроби орків лізти, але якось вони стали менш впевнені в собі. Вагнерів піджимає російська регулярна армія, бо за планом вагнера мають взяти Бахмут, куди зайде регулярка, а вагнера підуть на штурм Констахи під прикриттям їх вогню. Але вагнера провалюють оточення міста, бо ми їх вбиваєм", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що на честь літака названий цілий район у південно-західній частині Бахмута. Він так і називається – "Літак". Тут знаходиться виїзд у бік Костянтинівки, а неподалік — дорога на Часів Яр через Артемівське. Це недалеко від північної дороги Бахмут — Слов'янськ, яка є основною артерією постачання міста.

Нагадаємо, що в Києві сьогодні попрощалися із батьком і сином, які захищали Бахмут та загинули разом. Тим часом ворог, який не може взяти Бахмут, нині намагається виграти собі тактичну паузу та посилити тиск на інших напрямках.