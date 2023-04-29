Удар по важливому об’єкту та ганьба морської піхоти росії: аналітик пояснив значення "бавовни" в Севастополі

Експерт розповів, що для окупантів означає нафтобаза у Севастополі

Пожежа на нафтобазі в окупованому Севастополі є черговою перемогою безпілотної авіації та черговою ганьбою морської піхоти росіян.

Таку думку висловив експерт Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Максим Майоров.

За його словами, біля цієї нафтобази розташовані сліпи десантних кораблів окупантів.

"Пам’ятаєте "Саратов" у Бердянську? У сліпах вони завантажуються та розвантажуються. Це все – господарство 810-ї бригади морської піхоти ЧФ. Там у них військове містечко, полігон, автодром тощо", — написав він.

Майоров зазначив, що удар по нафтобазі – це не просто руйнація інфраструктури ворога та знищення запасів палива.

"Це удар по військовому об’єкту, одному з найважливіших у Севастополі. Прикриття нафтобази з неба було безпосереднім завданням 810-ї бригади. Вони мали захищати її як себе самих. Успішно вражена ціль — це чергова віртуозна перемога безпілотної авіації та чергова ганьба морської піхоти ворога", — зазначив він.

Також він опублікував детальну карту місцевості, де стався вибух та пожежа.

Зазначимо, що окупанти активно просувають версію про те, що на нафтобазу було здійснено атаку безпілотниками.

Раніше "Телеграф" публікував жартівливу реакцію ЗСУ на пожежу на нафтобазі.