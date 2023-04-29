Велика Британія шукає далекобійні ракети для ЗСУ: що відомо

Загальний розмір фонду складає 500 мільйонів фунтів стерлінгів

Велика Британія шукає можливості закупити для України далекобійну зброю та високомобільну бойову техніку та створила для цього спеціальний фонд.

Як повідомляє "Defence24.pl", оборонне відомство країни оприлюднило запит на інформацію про військове обладнання, яке використовується ЗСУ.

Зазначається, що кошти до фонду вносять інші країни, включаючи Ісландії, Норвегії, Швеції, Данії та Литви, а в першому етапі ініціативи вже захотіли взяти участь компанії з 40 країн світу.

Загальна сума у фонді становить понад 520 мільйонів фунтів стерлінгів (23,8 млрд гривень), а 200 із них уже розподілено на закупівлю БПЛА, розвідувальних систем, засобів ППО та запчастин.

При цьому на першому етапі Лондон шукає для України ракети або реактивні снаряди, які можна запустити з моря або з суші, а основні вимоги полягають у тому, щоб вона могла забезпечити дальність ураження від 100 до 300 кілометрів та мала від 20 до 490 кг "корисного навантаження”.

Крім того, у вимогах відзначається висока стійкість до перешкод та готовність не менше 80%.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на одному з "гарячих" напрямків фронту було помічено британську САУ AS-90 — чим вона особлива і як допомагає ЗСУ на полі бою.