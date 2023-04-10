В Україні помітили британську потужну САУ: що вона може на полі бою (відео)

На озброєнні британської армії САУ з 1992 року

В Україну вже могла прибути британська САУ AS-90, вправно керувати якою українські військові вчилися в кінці зими — на початку весни. Україні обіцяли передати 30 таких САУ 155 мм калібру.

Відео з’явилося в мережі днями. На ньому — наче та сама САУ AS-90. Ця артустановка відома тим, що у британській армії замінила інші види артилерії. Розробляли її у 80-х роках минулого століття. Башта САУ обертається, а шасі — гусениці.

Характеристики САУ AS-90:

Калібр — 155-мм,

Екіпаж — 4-5 людей,

Озброєння — нарізна гармата L31,

Боєкомплект — 48 пострілів,

Дальність стрільби в основної моделі — 24,9 км, проте у варіанту з подовженим до 52 калібрів стволом збільшується до 30 км,

Швидкість стрільби — 3 постріли за 10 секунд, 6 пострілів за хвилину або 2 постріли за хвилину для тривалої стрілянини,

Додаткове озброєння — кулемет 7,62 мм L7

Швидкість по трасі — 55 км/год,

Може подолати брід 1,5 м, вертикальну перешкоду 0,75 м.

Особливості САУ AS-90

Гармата САУ AS-90 оснащена автономною системою навігації та стрільби (AGLS), що дозволяє їй працювати незалежно від зовнішнього прицілу. Стрільбою, керуванням магазином, системами заряджання, розподілом електроенергії додатково керує комп'ютер.

Зазначимо, башта від AS-90 виробляється за ліцензією у Польщі. Її встановлюють вже на знайому українцям САУ Krab, яка впевнено знищує війська рф на Донеччині.

Раніше "Телеграф" розповідав про іншу польску САУ. На відміну від вищезгаданих артустановок, вона мінометна. САУ Rak випускатися почала зовсім нещодавно.