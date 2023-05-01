Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко назвав ймовірну ціль російських ракетних ударів по Україні

Є підозра, що останні ракетні удари по території України мали супутнє завдання…

Обмежений, але уніфікований боєкомплект ракет, які, командуванню РОВ чудово відомо, ефективно збиваються нашою ППО, застосовувався не лише для ударів по об’єктах.

Фактично кожен ракетний удар або наліт дронів-камікадзе — це виконання ще й супутнього завдання, крім основного — розкриття ППО. Завдяки цим розкриттям РОВ складають карту розміщення тих чи інших засобів ППО згідно з ешелонами та кількісним насиченням.

Тобто, за допомогою таких дій вони можуть виявити з високою часткою ймовірності не тільки, чим ракета/дрон були збиті, Gepard’ом чи IRIS-T, NASAMS або Crotale’м, "Тунгускою" або "Буком", а й чим її "вели", яким засобом.

А тепер головне. З якого моменту розпочалися нинішні удари?

З того самого, як в Україну було завезено ЗРК Patriot. І на мою думку, РОВ зараз намагаються вистежити і встановити місце розміщення саме ЗРК Patriot, щоб завдати по ньому цілеспрямованого удару з гарантованим проривом ППО та знищенням комплексу.

У черзі нинішніх поразок і тотального фіаско під назвою "сво" їм потрібна хоч якась "перемога" і такою може стати, якщо не захоплення Бахмута, то знищення або, хоча б, пошкодження ЗРК Patriot, з чого вони знімуть цілий пропагандистський серіал. Мабуть, це і є супутнє завдання.

Зрозуміло, наше ППО не стаціонарна, а мобільна, внаслідок чого формування таких карток окупантами актуальне перші години після удару. Можливо, з цієї причини РОВ піднімає в повітря більшу кількість літаків, аніж задіює. Так, вони розосереджують увагу, але не тільки.

У разі визначення місця розміщення ЗРК Patriot ці запасні літаки повинні будуть забезпечити наступну хвилю ракетних пусків, сконцентрованих виключно по виявленій позиції.

Підкреслю, в даному разі це думки вголос і не більше. Ну, чи навпаки.