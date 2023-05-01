Ракетний удар по Павлограду: відомо про великі руйнування та десятки постраждалих (фото)

Ворог ударив по Павлограду увечері 30 квітня.

Внаслідок ракетної атаки по Павлограду Дніпропетровської області постраждали щонайменше 25 осіб, серед яких троє дітей.

Про це повідомив голова регіону Сергій Лисак.

За його інформацією, у небі над областю ввечері 30 квітня і вночі 1 травня збили 7 ворожих ракет, хоча "прильоти" все ж таки були.

"У Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники вже загасили. У житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти, 5 магазинів", — написав він.

Також голова регіону додав, що під час останніх обстрілів зафіксовано руйнування і в громадах Павлоградського району.

У Вербківській пошкоджено майже 40 житлових будинків, у Юр'ївській – 2, а у Межирицькій – пошкоджено школу.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 1 травня ворог здійснив новий масований ракетний удар по Україні. На щастя, українські системи ППО спрацювали відмінно, що викликало бурю обурення у росіян у соціальних мережах.