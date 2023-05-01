Черговий скандал у Ватикані: Папа Римський бажає зустрічі із патріархом РПЦ кирилом

Зустрічі, заплановані на літо 2022, зірвалися через російське вторгнення

Папа Римський Франциск вважає необхідним зустрітися с патріархом російської православної церкви кирилом. Плани такої зустрічі існували, але їх призупинили через вторгнення росії до України.

Про це повідомляє PAP. Зазначається, що зв’язок церковники підтримують через голову відділу зовнішніх зв’язків московського патріархату Антонія, а також понтифік раз розмовляв в Zoom з самими кирилом протягом 40 хвилин.

Особисті зустрічі були заплановані на літо 2022 року у Єрусалимі не відбулися, але це "доведеться зробити", підкреслив Папа. Говорячи про Україну він також додав, що в нашій країні триває непублічна миротворча місія. Серед ідей Папи — посередництво Святого престолу у справі викрадених росією українських дітей.

Раніше "Телеграф" розповідав, що саме через двох підлітків спалахнув новий скандал на Великдень. Вже другий рік поспіль в Хресній ході поруч ставлять українця та росіянина. Їхні розповіді лунали на одній станції. До цього Папа Римський хотів зустрітися і з російським президентом, але йому відмовили