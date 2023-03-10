Папа Римський хотів зустрітися з путіним – стало відомо, хто не дав цього зробити

Понтифік заявляв про готовність зустрітися з російським диктатором, але почув: "Дякую, але зараз не час"

На початку повномасштабної війни Папа Римський Франциск, який постійно закликав Москву та Київ зупинити бойові дії, хотів зустрітися з російським президентом володимиром путіним, проте у відповідь він отримав відмову.

В одному з інтерв’ю понтифік заявляв, що був готовий поїхати до російського диктатора у лютому минулого року. Він вирушив до російського посольства у Ватикані, щоб повідомити про свою готовність поїхати до Москви, якщо путін буде згоден на зустріч. Про це пише Vatican News.

Тоді ж глава Міністерства закордонних справ росії сергій лавров відмовив йому, сказавши наступне: "Дякую, але зараз не час".

"Я б говорив з ним так само як я говорю при всіх. Він культурна людина. На другий день війни я приїхав до російського посольства при Святому Престолі, щоб сказати, що готовий поїхати до Москви за умови, що путін залишить мені вікно для переговорів. лавров написав мені: "Дякую, але не час". путін знає, що я доступний", — зазначив Папа Римський.

Водночас нещодавно в інтерв’ю телеканалу RSI понтифік вкотре висловив свою думку щодо повномасштабної війни в Україні й заявив, що в конфлікті нібито зацікавлена не лише росія, передає Corriere della Sera.

"Там усі воюють. Йдеться про військову промисловість. Йде війна, продається стара зброя, випробовується нова", — сказав він.

Також Папа Римський додав, що військові дії точаться зараз не лише в Україні, а в Сирії, Ємені та інших країнах. На його думку, "усі великі держави зараз переплутані", а Україна є полем битви між ними.

"Там є імперські інтереси, не лише Російської імперії, а й інших імперій. Для імперії типово ставити нації на друге місце", — зазначив понтифік.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Папа Римський Франциск заявляв, що Ватикан готовий на все, щоб зупинити війну в Україні. У тому числі він особисто готовий стати посередником між двома країнами.