"Ми цього не приймаємо": Кулеба жорстко пояснив Папі Римському, як треба говорити про війну

У МЗС кажуть, що останнім часом понтифік почав розуміти істину

Україна закликала Папу Римського Франциска перестати закликати Київ разом із Москвою зупинити війну, оскільки з його слів може скластися враження, що українці також несуть відповідальність за російське вторгнення

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час зустрічі з журналістами. З його слів, у публічних заявах варто називати речі своїми іменами.

"Не намагайтеся використати наступний аргумент: "Я намагаюся розв'язати це питання, тому не можу називати речі своїми іменами, я маю бути нейтральним у своїх публічних коментарях, інакше це відлякає росіян". Це те, що ми не приймаємо", — зазначив він.

Кулеба підкреслив, що молитва 8 грудня, в якій Папа публічно оплакував страждання українського народу, "знайшла прямий шлях до серця українців", проте його ранні виступи були болючими для нашої країни.

Зокрема він навів за приклад молитву 2 жовтня, коли Франциск закликав російського диктатора володимира путіна зупинити війну, а президента України Володимира Зеленського "бути відкритим для серйозних пропозицій про мир".

За словами глави МЗС, Папа висловив припущення, ніби Україна не готова до цих пропозицій, що не відповідає дійсності.

"Жодна інша країна у світі не хоче світу більше, ніж Україна", — заперечив він.

Водночас Кулеба зазначив, що останнім часом риторика понтифіка змінилася на краще.

"Він постійно відкритий для пошуку істини, і в мене склалося враження, що він її знайшов", — наголосив міністр.

Як повідомлялося раніше, Папа Римський після початку вторгнення вже встиг відзначитися низкою неоднозначних висловлювань, на кшталт того, що напад Росії міг спровокувати НАТО, а також про те, що необхідно зупинити бойові дії тут і зараз, залишивши частину української території в окупації.

З іншого боку, Франциск допомагав Україні провести масштабний обмін полоненими, в ході якого додому повернулися частина захисників "Азовсталі".