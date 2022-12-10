"Мы этого не принимаем": Кулеба жестко объяснил Папе Римскому, как нужно говорить о войне

В МИД говорят, что в последнее время понтифик начал понимать истину

Украина призвала Папу Римского Франциска перестать призывать Киев вместе с Москвой остановить войну, поскольку из его слов может создаться впечатление, что тоже украинцы несут ответственность за российское вторжение

Как сообщает NCR, об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с журналистами. По его словам, в публичных заявлениях стоит называть вещи своими именами.

"Не пытайтесь использовать следующий аргумент: "Я пытаюсь решить этот вопрос, поэтому не могу называть вещи своими именами, я должен быть нейтральным в своих публичных комментариях, иначе это отпугнет россиян". Это то, что мы не принимаем", — отметил он.

Кулеба подчеркнул, что в молитве 8 декабря, в которой Папа публично оплакивал страдания украинского народа, "нашла прямой путь к сердцу украинцев", однако его более ранние выступления были болезненными для нашей страны.

В частности он привел в пример молитву 2 октября, когда Франциск призвал российского диктатора владимира путина остановить войну, а президента Украины Владимира Зеленского "быть открытым для серьезных предложений о мире".

По словам главы МИД, таки образом Папа высказал предположение, будто Украина не готова к этим предложениям, что не соответствует действительности.

"Никакая другая страна в мире не хочет мира больше, чем Украина", — возразил он.

Вместе с тем Кулеба отметил, что в последнее время риторика понтифика изменилась в лучшую сторону.

"Он постоянно открыт для поиска истины, и у меня сложилось впечатление, что он ее нашел", — подчеркнул министр.

Как сообщалось ранее, Папа Римский после начала вторжения уже успел отметиться рядом неоднозначных высказываний, вроде того, что нападение россии могло спровоцировать НАТО, а также о том, что необходимо остановить боевые действия здесь и сейчас, оставив часть украинской территории в оккупации.

С другой стороны Франциск помогал Украине провести масштабный обмен пленными, в ходе которого домой вернулись часть защитников "Азовстали".