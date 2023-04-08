Знову мирять українців і росіян: Ватикан до Великодня втрапив у новий скандал, залучили навіть дітей

Окрім українця та росіянина звучали голоси мігрантів з різних країн, охоплених насильством

У Ватикані вже вдруге в хресній дорозі на Страсну п’ятницю об’єднали українців та росіян. Минулоріч у ході яка викликала чималий скандал, брали участь дві жінки — вони тримали Хрест. Цьогоріч попри все у Ватикані вирішили об’єднати двох підлітків.

Про це розповів посол України у Ватикані Андрій Юраш. Він зазначив, що російський підліток розповідав про вбитого брата, зниклих на війні тата та дідуся. "Він точно забуде згадати, що його родичі приїхали в Україну, щоб убити не лише батька українського хлопчика, а всю родину… а не навпаки!", — зазначив посол.

В українській редакції Радіо Ватикану зазначається, що Хресна дорога присвячена голосам миру з територій, поранених війною. Серед них не тільки Україна. Свідчення українського та російського підлітків були поєднані на десятій зупинці. Український хлопець розповів, як тікав з Маріуполя вночі з родиною, переїзд до бабусі в Італію і прощання з батьком на кордоні.

Російський же хлопець сказав, що майже відчуває провину, коли говорить, що він росіянин і "одночасно, не розумію чому, а тому почуваюся подвійно зле". Коли він дізнався, що йде війна — написав молитву за мир. Про текст Хресної ходи мають повідомляти заздалегідь, проте цьогоріч цього не сталося.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Папа Римський назвав війну такою, що досягла світових масштабів і вважає, що вона не закінчиться незабаром. В листопаді минулого року він запропонував посередництво Ватикану в мирних переговорах, та російська сторона не виявляє бажання.