У Ватикані провели скандальну акцію примирення, а говорячи про біженців з України Папа Римський згадав про расизм

Понтифіка обурило те, що до українських біженців добре поставилися у світі

У Страсну п’ятницю 15 квітня у Ватикані відбулася традиційна хресна хода, яка у 2022 році опинилася в епіцентрі скандалу. На одній із ділянок була запланована акція "примирення" росії та України в рамках якої хрест Господній тримали українці та росіянка.

Така акція викликала обурення українців, оскільки про примирення йти не може, оскільки росія не покаялася у скоєних в Україні злочинах.

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Українці обурені такою дією

Зазначимо, що початковий сценарій Ватикану все ж таки був трохи змінений. Текст роздумів Хресної ходи було змінено після обурення українською стороною сентенцією про "братні народи". Посол України у Ватикані Андрій Юраш зазначив, що натомість було запропоновано помолитися у тиші.

Українка та росіянка переїхали до Італії багато років тому

Папа Франциск також заявив про расизм під час прийому біженців з України, нібито їх приймають краще, ніж з інших країн. Він пов’язує це із кольором шкіри біженців і тим, звідки вони прибувають — розвинених чи менш цивілізованих країн.

Раніше "Телеграф" писав про озвучені на початку квітня плани щодо приїзду до Києва Понтифіка. Поки що вони не реалізовані. Зазначимо, що в Україну приїжджало вже багато європейських лідерів і очікується приїзд топ-чиновника із США.