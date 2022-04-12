Ватикан зібрався мирити "простих" українок та росіян: навколо свята в Римі спалахує гучний скандал

Багатьом українцям не сподобалася ідея Ватикану.

На тлі чуток про приїзд Папи Римського до Києва стало відомо, що в Ватикані хочуть провести "акцію" щодо примирення українців та росіян.

Про це повідомив директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві Петро Балог у Facebook.

Повідомляється про плани Ватикану по Хресній дорозі цієї Величної П’ятниці. Там хочуть, щоб росіянка та українка разом несли хрест у римському Колізеї. Балог зазначив, що в Україні намагаються донести Ватикану, що це спричинить великий скандал у суспільстві.

"Дзвонив до Апостольського Нунція, представника Папи Франциска в Україні, архієпископа Вісвальдаса Кулбокаса. Говорили про плани Ватикану щодо Хресної дороги у цю Велику П'ятницю, тобто, що росіянка і українка мають разом нести хрест у римському Колізеї. Нунцій говорить, що роблять все можливе, щоб донести до Ватикану абсолютну невідповідність цього "знаку примирення" і про скандал, який це вже викликало і ще викличе. Побачимо, що вдасться зробити", — розповів Балог.

Керівниця магістерської програми з медіакомунікацій УКУ Олена Кулигіна повідомила, що Ватикан хоче, щоб хрест під час Хресної дороги несли українка та росіянка, які проживають в Італії (обидві працюють у госпісі).

"Все, що можуть зробити українські католики, це звернутися до своїх єпископів з проханням захистити нас (вже). І ми чекаємо на їхнє слово до нас, українців, і слово до тих геніїв дипломатії та комунікації (насправді ні), які таке придумали", — зазначила Олена.

Раніше повідомлялося, що переговори між Україною та росією проходять важко. Про це розповів один із українських переговорників Михайло Подоляк.

Нагадаємо, Подоляк жорстко прокоментував слова президента росії володимира путіна про "захист людей на Донбасі".