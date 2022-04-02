Рус

Папа Римський може відвідати Україну: що відомо

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
10
Папа Франциск Новина оновлена 02 квітня 2022, 13:40
Папа Франциск

Про це він сказав під час апостольської поїздки по дорозі до Мальти

Папа Римський Франциск заявив, що розглядає можливість поїздки до української столиці — міста Києва.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Вказану інформацію на своїй сторінці у Twitter оприлюднив журналіст американського телебачення Клаудіо Лаванга, який входить до папського прес-пулу.

Так, на запитання журналіста, чи розглядає понтифік ймовірність поїздки до Києва той відповів, що ця пропозиція вже "лежить на його столі".

"По дорозі на Мальту я запитав у Папи Франциска, чи він розглядає візит до Києва. Він відповів: "Так, ця пропозиція на столі", — йдеться в тексті публікації.

Варто відзначити, що востаннє Папа Римський приїжджав до України ще у червні 2001 року. Своїм візитом він підтримав католиків у їхній вірі та намагався допомогти в налагодженні дружніх відносин між конфесіями в державі. Тоді понтифік Іван Павло II відвідав столицю та місто Львів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Папа Римський Франциск відкрито спростував російську пропаганду та у своєму зверненні до народу визнав бойові дії в Україні справжньою війною.

Теги:
#Україна #Папа Римський #Війна #Київ
Ірпінь
Україна
Місто-красень стерли в руїни, на вулицях трупи та техніка: як виглядає Ірпінь після відходу окупантів (фоторепортаж)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ірпінь
Місто-красень стерли в руїни, на вулицях трупи та техніка: як виглядає Ірпінь після відходу окупантів (фоторепортаж)
Дата публікації
Категорія
Знищення техніки окупанта ведеться у всіх регіонах
631 танк і 1776 броньовиків: нове зведення Генштабу про втрати окупантів
Дата публікації
Категорія
Україна потребує підтримки Заходу
Подоляк: Тривалої війни не буде, але без однієї речі не обійтися
Дата публікації
Категорія
Підбиті літальні апарати противника
Унікальний випадок: українські десантники збили два вертольоти ворога "не тією" зброєю
Дата публікації
Категорія
Головні новини в Україні 2 квітня
Війна - день 38: окупанти вдарили по Полтаві та Дніпру, а ЗСУ звільняють Київщину