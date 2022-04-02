Папа Римський може відвідати Україну: що відомо

Про це він сказав під час апостольської поїздки по дорозі до Мальти

Папа Римський Франциск заявив, що розглядає можливість поїздки до української столиці — міста Києва.

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Вказану інформацію на своїй сторінці у Twitter оприлюднив журналіст американського телебачення Клаудіо Лаванга, який входить до папського прес-пулу.

Так, на запитання журналіста, чи розглядає понтифік ймовірність поїздки до Києва той відповів, що ця пропозиція вже "лежить на його столі".

"По дорозі на Мальту я запитав у Папи Франциска, чи він розглядає візит до Києва. Він відповів: "Так, ця пропозиція на столі", — йдеться в тексті публікації.

Варто відзначити, що востаннє Папа Римський приїжджав до України ще у червні 2001 року. Своїм візитом він підтримав католиків у їхній вірі та намагався допомогти в налагодженні дружніх відносин між конфесіями в державі. Тоді понтифік Іван Павло II відвідав столицю та місто Львів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Папа Римський Франциск відкрито спростував російську пропаганду та у своєму зверненні до народу визнав бойові дії в Україні справжньою війною.