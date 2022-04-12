У Зеленського жорстко відреагували на брехню путіна про Донбас

Звірства росіян в Україні не знають меж

Попри заяву кривавого російського лідера володимира путіна про те, що головною ціллю так званої "спецоперації" в Україні є "порятунок жителів Донбасу", в українському Маріуполі мобільні крематорії рф спалюють тисячі трупів мирних людей, які стали жертвою російської агресії. Саме це місто стало однією з найгарячіших точок ведення бойових дій з перших днів війни.

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Відповідну інформацію у вівторок, 12 квітня, на своїй сторінці у Твітері. написав радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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"росія заявляє, що її мета в Україні — "захистити людей на Донбасі". Просто цієї миті російські мобільні крематорії спалюють тіла тисяч цивільних у Маріуполі, другому за розміром місті Донецької області. Ті, хто вижив, умирають з голоду. Від чого ви їх захищаєте? Від життя?", — йдеться в тексті публікації радника керівника ОП.

Публікація подоляка в соцмережі

Варто відзначити, що з перших днів повномасштабного вторгнення росії на українські землі, у Маріуполі трагічно загинули більше 10 тисяч мирних жителів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні у мережі з'явилась інформація про те, що росія застосувала у Маріуполі хімічну зброю. Проте у Міністерстві оборони України поки не готові офіційно підтверджувати ці відомості. За словами представниці відомства Ганни Маляр, путінські військові могли скинути на українське місто фосфорні боєприпаси.