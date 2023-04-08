Укр

Снова мирят украинцев и россиян: Ватикан к Пасхе попал в новый скандал, привлекли даже детей

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
На Крестный путь собрались сотни верующих
На Крестный путь собрались сотни верующих. Фото Vaticannews

Кроме украинца и россиянина звучали голоса мигрантов из разных стран, охваченных насилием

В Ватикане уже второй раз в крестной дороге на Страстную пятницу объединили украинцев и россиян. В прошлом году в ходе вызвавшей немалый скандал участвовали две женщины — они держали Крест. В этом году, несмотря ни на что, в Ватикане решили объединить двух подростков.

Об этом рассказал посол Украины в Ватикане Андрей Юраш. Он отметил, что российский подросток рассказывал об убитом брате, пропавшем на войне папе и дедушке. "Он точно забудет вспомнить, что его родственники приехали в Украину, чтобы убить не только отца украинского мальчика, а всю семью… а не наоборот!" — отметил посол.

В украинской редакции Радио Ватикана отмечается, что Крестный путь посвящен голосам мира с территорий, раненых войной. В их числе не только Украина. Свидетельства украинского и русского подростков были соединены на десятой остановке. Украинский парень рассказал, как убегал из Мариуполя ночью с семьей, про переезд к бабушке в Италию и прощание с отцом на границе.

Российский парень сказал, что почти чувствует вину, когда говорит, что он россиянин и "одновременно, не понимаю почему, а потому чувствую себя вдвойне плохо". Когда он узнал, что идет война, написал молитву за мир. О тексте Крестного шествия должны сообщать заранее, однако этого не произошло.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Папа Римский назвал войну достигшей мировых масштабов и считает, что она не закончится вскоре. В ноябре прошлого года он предложил посредничество Ватикана в мирных переговорах, но российская сторона не изъявляет желания.

Теги:
#Скандал #Ватикан #Страстная пятница