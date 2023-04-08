Снова мирят украинцев и россиян: Ватикан к Пасхе попал в новый скандал, привлекли даже детей

Кроме украинца и россиянина звучали голоса мигрантов из разных стран, охваченных насилием

В Ватикане уже второй раз в крестной дороге на Страстную пятницу объединили украинцев и россиян. В прошлом году в ходе вызвавшей немалый скандал участвовали две женщины — они держали Крест. В этом году, несмотря ни на что, в Ватикане решили объединить двух подростков.

Об этом рассказал посол Украины в Ватикане Андрей Юраш. Он отметил, что российский подросток рассказывал об убитом брате, пропавшем на войне папе и дедушке. "Он точно забудет вспомнить, что его родственники приехали в Украину, чтобы убить не только отца украинского мальчика, а всю семью… а не наоборот!" — отметил посол.

В украинской редакции Радио Ватикана отмечается, что Крестный путь посвящен голосам мира с территорий, раненых войной. В их числе не только Украина. Свидетельства украинского и русского подростков были соединены на десятой остановке. Украинский парень рассказал, как убегал из Мариуполя ночью с семьей, про переезд к бабушке в Италию и прощание с отцом на границе.

Российский парень сказал, что почти чувствует вину, когда говорит, что он россиянин и "одновременно, не понимаю почему, а потому чувствую себя вдвойне плохо". Когда он узнал, что идет война, написал молитву за мир. О тексте Крестного шествия должны сообщать заранее, однако этого не произошло.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Папа Римский назвал войну достигшей мировых масштабов и считает, что она не закончится вскоре. В ноябре прошлого года он предложил посредничество Ватикана в мирных переговорах, но российская сторона не изъявляет желания.