Укр

В Ватикане провели скандальную акцию примирения, а говоря о беженцах из Украины Папа Римский вспомнил о расизме

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Крестная дорога в Колизее Новость обновлена 16 апреля 2022, 08:53
Крестная дорога в Колизее

Понтифика возмутило то, что к украинским беженцам хорошо отнеслись в мире

В Страстную пятницу 15 апреля в Ватикане прошло традиционное крестное шествие, которое в 2022 году оказалось в эпицентре скандала. На одном из участков хода была запланирована акция "примирения" россии и Украины в рамках которой крест Господень держали украинска и россиянка.

Такая акция вызвала возмущение украинцев, поскольку о примирении речь идти не может, поскольку россия не покаялась в совершенных в Украине преступлениях.

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У Папы Римского спрашивают — протянул бы он руку Гитлеру?

Украинцы возмущены таким действием
Украинцы возмущены таким действием

Отметим, что первоначальный сценарий Ватикана все же был незначительно изменен. Текст размышлений Крестного шествия был изменен после возмущения украинской стороной сентенцией о "братских народах". Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш отметил, что вместо этого было предложено помолиться в тишине.

Украинка и россиянка переехали в Италию много лет назад
Украинка и россиянка переехали в Италию много лет назад

Папа Франциск также заявил о расизме при приеме беженцев из Украины, якобы их принимают лучше, чем из других стран. Он связывает это с цветом кожи беженцев и тем, откуда они прибывают — развитых или менее цивилизованных стран.

Ранее "Телеграф" писал про озвученные в начале апреля планы по приезду в Киев Понтифика. Пока они не реализованы. Отметим, что в Украину приезжали уже многие европейские лидеры и ожидается приезд топ-чиновника из США.

Теги:
#Украина #Ватикан #Война
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