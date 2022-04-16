В Ватикане провели скандальную акцию примирения, а говоря о беженцах из Украины Папа Римский вспомнил о расизме

Понтифика возмутило то, что к украинским беженцам хорошо отнеслись в мире

В Страстную пятницу 15 апреля в Ватикане прошло традиционное крестное шествие, которое в 2022 году оказалось в эпицентре скандала. На одном из участков хода была запланирована акция "примирения" россии и Украины в рамках которой крест Господень держали украинска и россиянка.

Такая акция вызвала возмущение украинцев, поскольку о примирении речь идти не может, поскольку россия не покаялась в совершенных в Украине преступлениях.

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Украинцы возмущены таким действием

Отметим, что первоначальный сценарий Ватикана все же был незначительно изменен. Текст размышлений Крестного шествия был изменен после возмущения украинской стороной сентенцией о "братских народах". Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш отметил, что вместо этого было предложено помолиться в тишине.

Украинка и россиянка переехали в Италию много лет назад

Папа Франциск также заявил о расизме при приеме беженцев из Украины, якобы их принимают лучше, чем из других стран. Он связывает это с цветом кожи беженцев и тем, откуда они прибывают — развитых или менее цивилизованных стран.

Ранее "Телеграф" писал про озвученные в начале апреля планы по приезду в Киев Понтифика. Пока они не реализованы. Отметим, что в Украину приезжали уже многие европейские лидеры и ожидается приезд топ-чиновника из США.