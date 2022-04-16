Байден в Киев не приедет, но..: почему США и Западу важно, чтобы Украина устояла

Визит американского топ-чиновника в Украину будет символическим и без особого реального наполнения, так как реальная помощь оказывается и без него

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты определяются с составом делегации для поездки в Украину, которая продолжает мужественно отражать российскую агрессию. Более того – Байден не исключил, что сам может осуществить такой визит.

О том, стоит ли ждать американского президента в Киеве в обозримом будущем, а также о помощи, которую США предоставляют Украине, "Телеграфу" рассказал директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик.

Американцы оказались в неудобном положении

"Понятно, что тема войны в Украине в определенной мере политизируется в Америке. Байдена внутри США немало критикуют за то, что он не начал поставлять более массово необходимое нам вооружение до начала российского вторжения. Что не ввел санкции против рф до начала вторжения, – отмечает Владимир Дубовик. – И было лишь делом времени, когда Киев, отбивший российский штурм, посетят американские топ-персоны".

При этом, подчеркивает эксперт, все подобные визиты носят символический характер. Моральная поддержка в стиле "вы не одни, жизнь в Киеве возвращается в нормальное русло". Но даже такая поддержка важна.

"И тут, конечно, большой молодец британский премьер Борис Джонсон, – считает Владимир Дубовик. – Он не обошелся тем, что просто приехал в Украину в минувшие выходные, но еще и прошелся вместе с президентом Владимиром Зеленским по центру Киева".

Потом, напоминает эксперт, подтянулись другие – руководители Австрии, Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"В итоге американцы немного в неудобном положении оказались. Тем более, что именно они первыми эвакуировали свое посольство, причем сперва из Киева – во Львов, а потом из Львова – за пределы Украины. С начала полномасштабной российской агрессии никто из американских топ-представителей в Киев не приезжал. Лишь 14 апреля, согласно данным The New York Times, первые американские официальные лица прибыли в Украину после начала войны. Ими стали сенаторы-республиканцы Стив Дейнс и Виктория Спарц, посетившие распятые российскими оккупантами Бучу и Бородянку. Так что к демократам в целом и администрации Байдена в частности тут – немало вопросов. И логично, что вскоре мы увидим в Киеве представителя правящей команды США", – считает Владимир Дубовик.

Почему Байден пока не приедет

По словам эксперта, практически с любым мировым лидером украинское руководство может сейчас обо всем договориться на расстоянии, по телефону. И договаривается.

"Но личный визит – это, всё же, более крутые меседжи. И приезд Джонсона это показал, – подчеркивает Владимир Дубовик. – Если бы в Киев прибыл Байден – это был бы просто сногсшибательный символизм. Показать, что настолько отогнали россиян, настолько провалился их план по захвату Украину, по смещению украинской власти, – что вот даже Байден в Киев заглянул. Но заглянет он, по крайней мере, в обозримом будущем, вряд ли".

Такой визит, поясняет эксперт, очень тяжело организовать даже в мирное время. Это ведь беспрецедентные меры безопасности. Они и ранее парализовали бы Киев. А сейчас – тем более.

"Нужно ли нам сейчас, чтобы в столице перекрыли полцентра на весь день, чтобы над городом кружили вертолеты? Не думаю… К тому же, есть логистические моменты. На самолете прилететь не получится – авиасообщение закрыто. То есть, прилетать надо будет из США в Польшу (что вряд ли может остаться незамеченным), а оттуда добираться поездом. Для 79-летнего Байдена – то еще испытание", – отмечает Владимир Дубовик.

Он считает, что, скорее всего, дело обойдется визитом кого-то другого – госсекретаря США Энтони Блинкена или главы Минобороны Ллойда Остина. Что тоже будет очень хорошо. Возможно, как и визит Джонсона, приезд американских топ-персон (или персоны) будет неожиданным. Без анонсирования. В целях безопасности.

О вооружении и важности победы

Владимир Дубовик подчеркивает, что визит будет именно символический. Без особого реального наполнения.

"Мы и так получаем ту же военную помощь из США. Правда, с задержкой, с какими-то постоянными дискуссиями – что можно дать, а чего нет, как быстро это всё можно сделать. С теми же истребителями МиГ в итоге ничего не вышло", — напоминает он.

С поступлением к нам средств противоракетной и противовоздушной обороны всё тоже далеко не так хорошо, как хотелось бы. Да, мы получили при содействии США от Словакии систему ПВО С-300.

"Но нам бы хотелось соответствующего вооружения больше. И быстрее. Впрочем, на самом деле поставки и так огромные. В одной из статей я читал, что каждый день в Польше садится от восьми до десяти американских бортов – огромных военных транспортных самолетов – с оружием для Украины. И оно практически сразу идет через границу к нам. И это – только одна страна. А так, практически все страны НАТО, кроме Венгрии, передавали или передают Украине какое-то вооружение, другую помощь", – рассказывает эксперт.

Но вопрос в том, акцентирует он, что для битвы за Донбасс, для сражения на юге (с целью освобождения Херсонщины) нам нужны наступательные виды вооружений. Мощная артиллерия, танки. Совсем не те виды оружия, что нужны были на начальном этапе войны.

"Тут уже не обойдешься "Джавелинами", которыми из засад наши воины отлично расстреливали огромные конвои оккупантов в боях на Киевщине, Черниговщине, Сумщине. Теперь нам необходимы куда более серьезные средства для войны лоб в лоб, фронт в фронт, – поясняет Владимир Дубовик. – Американцы и другие союзники, думаю, это понимают. И дадут необходимую помощь. Просто желательно – побыстрее".

При этом США, по словам эксперта, сейчас выделяют астрономические суммы на помощь Украине – военную, экономическую, гуманитарную.

"К тому же важно понимать, что если помощь нам идет со стороны Всемирного банка или МВФ – это тоже не без нажатия Вашингтоном на соответствующие рычаги. Так что поддержку мы получаем. Прежде всего, потому что ВСУ дали героический отпор российской агрессии. К этому явно не была готова ни россия, ни, судя по всему, Запад, – отмечает Владимир Дубовик. – И теперь приходится ментально перестраиваться. Осознавать, что это может быть длительная война. Не неделя-другая, а, возможно, гораздо дольше. А потому надо и дальше давить на россию и поддерживать Украину. Во многом с этими меседжами Байден в марте и приезжал в Европу.

Читайте также: Категория Новости США Байден в своей речи вынес окончательный приговор путину Президент США спрогнозировал, что война в Украине будет длиться еще долго

Для всего западного, для всего цивилизованного мира важно, чтобы Украина устояла, а рф потерпела поражение. Это станет огромным успехом и для нас, и для Запада. И серьезным уроком для авторитарных, диктаторских режимов. Показателем, что даже огромная страна с огромной армией не обязательно гарантированно может смять не столь могучего, но куда более мотивированного демократического соседа".