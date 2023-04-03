"Папа поехал вас бомбить": российские дети поразили сеть цинизмом и любовью к путину (видео)

"У них уже должны быть зачатки критического мышления", — пишут комментаторы.

Пока россияне учат украинских детей пропаганде, их собственные дети уже поражают цинизмом. Замечательный случай произошел у блоггера, который общается с россиянами в "Чат Рулетке". Он пообщался с двумя девочками из России.

Автор видео публикует видео на TikTok-канале "Dreamscape UA". Девушки сначала поздоровались, а потом спросили у "дяди", почему он не в подвале. Девочка объяснила свой вопрос следующим образом:

"У меня папа на войну уехал, чтобы вас бомбить походу", — ответила девочка. На вопрос, разве это хорошо, россиянка ответила, что да, потому что "это так хорошо". А потом добавила: "Просто наш путин нормальнее, чем ваш Зеленский". А другая добавила: "Клоун ходячий". В качестве аргумента ребенок заявил, что путин в отличие от Зеленского не ходит голым по магазину.

Видео собрало 500 тысяч просмотров. В комментариях люди возмущены поведением девушек и удивляются, что вырастет из них в будущем.

Напомним, что в Москве на первоклассницу написали донос за руссофобскую позицию. Это сделала мать одноклассницы.

А позже другая блогерша увидела украинского мальчика в руках у кадыровца. Ребенок понимал украинский язык и сказал "Слава Украине".