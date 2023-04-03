"Тато поїхав вас бомбити": російські діти вразили мережу цинізмом і любов’ю до путіна (відео)

"У них уже мали бути зачатки критичного мислення", — пишуть коментатори

Доки росіяни навчають українських дітей пропаганді, їхня власна малеча вже вражає цинізмом. Примітний випадок стався у блогера, який спілкується з росіянами у "Чат Рулетці". Він поспілкувався з двома дівчатками з рф.

Автор відео публікує відео на TikTok-каналі "Dreamscape UA". Дівчата спершу привіталися, а потім запитали у "дяді", чому він не у підвалі. Дівчинка пояснила своє питання наступним чином:

"У мене тато на війну поїхав, щоб вас бомбити походу", — відповіла дівчинка. На питання, хіба це добре, росіянка відповіла, що так, бо "це ж так добре". А потім додала: "Просто наш путін нормальніший, ніж ваш Зеленський". А інша додала: "Клоун ходячий". У якості аргумента дитина заявила, що путін на відміну від Зеленського не ходить голим по магазину.

Відео зібрало 500 тисяч переглядів. У коментарях люди обурені поведінкою дівчат і дивуються, що виросте з них у майбутньому.

Нагадаємо, що у москві на першокласницю написали донос за російськофобську позицію. Це зробили мати однокласниці.

А пізніше інша блогерка побачила українського хлопчика в руках у кади рівця. Дитина розуміла українську мову та сказала "Слава Україні".