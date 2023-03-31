В обіймах кадирівця: відео з викраденим українським хлопчиком доводить мережу до сліз

росія активно краде українських дітей і русифікує їх

Українських дітей у росії намагаються перетворити на росіян. Про це розповідають самі маленькі українці, яких вдалося повернути звідти. Їх вчать, що України не існує, налаштовують на те, що в Україні живуть нацисти і їх треба знищити

Моторошне відео нині поширюють у соцмережах. Перший був Telegram-канал "Соловьиный помет", який виклав фрагмент із відео блогерки, що спілкується із росіянами на одному з сайтів для відеозв’язку.

У кадрі з’явився чоловік чеченської зовнішності, в коментарях вважають, що це кадирівець. У напівобіймах він тримав хлопчика, який побачивши герб України за спиною у блогерки, вигукнув: "Слава Україні!". Дівчина українською почала спілкуватися з дитиною, але хлопчик не захотів чи побоявся говорити.

У розмову намагався втрутитися кадирівець, який намагався зрозуміти, про що говорить жінка. Врешті він заявив, що "ми з ним візьмем Київ" і потім додав, що хлопчик з Києва. Потім камера вимнулася, жінка констатувала, що дитина з України. У коментарях люди наголошують, що відео лякає. Від нього навертаються сльози.

Нагадаємо, раніше український хлопчик розповідав, як під час перебування у росії його хотіли відправити в інтернат, попри те, що у нього є батьки. Ймовірно, йшлося про один із таборів, які рф створила для перевиховання українських дітей.