В объятиях кадыровца: видео с похищенным украинским мальчиком доводит сеть до слез

россия активно ворует украинских детей и русифицирует их

Украинских детей в россии пытаются превратить в россиян. Об этом рассказывают самые маленькие украинцы, которых удалось вернуть оттуда. Их учат, что Украины не существует, настраивают на то, что в Украине живут нацисты и их нужно уничтожить

Жуткое видео сейчас распространяют в соцсетях. Первый был Telegram-канал "Соловьиный помет", выложивший фрагмент из видео блогерки, которая общается с россиянами на одном из сайтов для видеосвязи.

В кадре появился мужчина чеченского облика, в комментариях считают, что это кадыровец. В полуобъятиях он держал мальчика, увидев герб Украины за спиной у блогерки, воскликнул: "Слава Украине!". Девушка на украинском начала общаться с ребенком, но мальчик не захотел или побоялся говорить.

В разговор пытался вмешаться кадыровец, пытавшийся понять, о чем говорит женщина. Наконец он заявил, что "мы с ним возьмем Киев" и затем добавил, что мальчик из Киева. Затем камера отключилась, женщина констатировала, что ребенок из Украины. В комментариях люди подчеркивают, что видео пугает. От него появляются слезы.

Напомним, ранее украинский мальчик рассказывал, как во время пребывания в россии его хотели отправить в интернат, несмотря на то, что у него есть родители. Вероятно, речь шла об одном из лагерей, созданных для перевоспитания украинских детей.