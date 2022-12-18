"Не вижу конца": Папа Римский сделал новое заявление по поводу войны в Украине

Понтифик продолжает осуждать войну

Папа Римский Франциск сделал очередное заявление по поводу окончания войны в Украине, в котором предположил, что боевые действия в нашей стране не закончатся в скором времени.

По мнению понтифика, война достигла мировых масштабов и "много рук мешают этот котел", а потому ожидать скорого ее завершения не стоит. Об этом Папа Римский сказал в интервью испанской газете ABC.

"Я не вижу конца в ближайшее время, потому что это мировая война. Не будем забывать об этом. Много рук мешают котел войны. Это глобально. Я думаю, что войну начинают, когда империя начинает слабеть. И когда есть оружие, которое нужно использовать, испытывать и продавать. На карту поставлено очень многое", — сказал Франциск.

Понтифик подчеркнул, что продолжает осуждать войну и поддерживать Украину. Но в то же время он добавил, что стороны не прислушиваются к его словам.

"Я принимаю здесь всех. Сейчас Владимир Зеленский в третий раз присылает ко мне одного из своих духовных советников. Остаюсь на связи, принимаю их, помогаю", — добавил Папа Римский.

Напомним, что ранее понтифик заявлял, что Ватикан готов на все, чтобы стать посредником между враждующими странами и поставить наконец точку в их военном противостоянии.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь призвал Папу Римского прекратить призывать Киев вместе с Москвой остановить войну, так как из его слов может возникнуть впечатление, что украинцы также несут ответственность за российское вторжение.