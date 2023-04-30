Чому контрнаступ ЗСУ ще не почався: CNN озвучив три фактори

У США назвали причини, через які ЗСУ не починають контрнаступ

Існують три фактори, які затягують наступ ЗСУ на позиції окупантів на фронті.

Їх озвучили у матеріалі американського телеканалу CNN.

За інформацією журналістів, ЗСУ готові до штурму будь-якої миті, але поки що початок контрнаступу відкладається.

Перший фактор – нова лінія оборони окупантів

У матеріалі зазначають, що в росії було майже півроку на те, щоб сформувати досить складний комплекс оборони і тепер прорвати його буде складно.

Зокрема, весь цей час ворог готував протитанкові окопи, зводив загородження та мінував поля. Телеканал зазначає, що довжина траншей складає сотні миль на південному напрямку.

Окопи та загородження ворога в південних областях

Окопи та загородження ворога в південних областях

Журналісти пишуть, що протитанкові рови у районі Пологів Запорізької області простяглися на 30 кілометрів.

При цьому в матеріалі показали, що велика російська база на півночі Криму, яка у лютому була переповнена технікою, включаючи артилерію та танки, наприкінці березня значно спорожніла, а минулого тижня майже повністю звільнилася.

Спустошена військова база окупантів у Криму

Другий фактор – відсутність раптовості наступу ЗСУ

У статті пишуть думку українських офіційних осіб, в якій наголошується, що новий контрнаступ не матиме нічого спільного з наступом у Харківській області.

"Військовим може не вистачати елемента несподіванки в будь-якому більшому контрнаступі", — зазначають журналісти.

Ідеальним на думку авторів статті був би різкий наступ ЗСУ у слабкому місці, щоб прорватися до тилу окупантів.

Третій фактор — очевидна перевага у повітрі у росіян

Західні аналітики визнають, що елітні сили ворога зазнали тяжких втрат на початку війни, від яких їм ще доведеться оговтатися.

Незважаючи на втрати в живій силі, росіяни зберігають явну перевагу в повітрі, і це може мати вирішальне значення для уповільнення просування України, зазначив колишній австралійський генерал Мік Райан.

Він звернув увагу на те, що російська авіація все частіше використовують "невидиму" зброю, щоб уникнути протиповітряної оборони України,

"Вони не тільки підвищують живучість літака-носія, але також їх дуже важко перехопити", — каже Райан.

Раніше "Телеграф" писав, що ЗСУ можуть зайти на російську територію під час контрнаступу.