У мережі вкотре підняли на сміх політика

Колишній президент росії дмитро медведєв, відомий своїми неадекватними висловлюваннями, знову розійшовся в мережі. Після того, як Twitter заблокував його останній пост, дісталося й Ілону Маску, і США, й "укронацистам", і навіть чомусь Польщі.

Про це він написав на своєму каналі в Telegram у відповідь на запитання пропагандистів про те, чому його останній запис у Twitter був заблокований.

медведєв запідозрив у цьому вчинку руку Держдепу, але одразу зазначив, що йому нібито все одно.

"Твіттер" прогнувся під держдепом та х*хлами. Вчинив так само, як колись із Трампом. Ілон явно не впорався із цим завданням, на жаль… А якщо серйозно, то обійдемося і без нього. Зрештою, це лише іноземна соцмережа, що діє на користь американського істеблішменту. Ми цілком цинічно використовували її для просування наших пропагандистських цілей"», – каже він.

Здавалося б на цьому можна було б закінчити, але ні — потік маячні було вже не зупинити і медведєва понесло ще далі. "Дісталося" і Україні, і всім її союзникам.

"Наше головне завдання зовсім інше: завдати поразки всім ворогам — "укронацистам", США, їхнім клевретам в НАТО, включаючи мерзенну Польщу, та іншим західним гнидам. Ми повинні повернути, нарешті, всі наші землі. Назавжди захистити всіх наших людей", — бовкнув медведєв.

Очікуємо, повз черговий перл медведєва не змогли пройти повз у мережі. Користувачі вкотре підняли на сміх політика.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медведєв запропонував цинічний спосіб уникнути "Третьої світової".

Також ми повідомляли, що медмедєв зірвався з ланцюга через схвалення Польщею ударів по Росії.