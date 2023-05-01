"Расскажите ему, что Twitter - это не водка": медведев устроил истерику из-за удаленного поста в соцсети

В сети в очередной раз подняли на смех, несущего ахинею политика

Бывший президент рф дмитрий медведев, известный своими неадекватными высказываниями, снова разошелся с сети. После того, как Twitter заблокировал его последний пост, досталось и Илону Маск,у и США, и "укронацистам", и даже почему-то Польше.

Об этом он написал на своем канале в Telegram в ответ на вопрос пропагандистов о том, почему его последняя запись в Twitter была заблокирована.

медведев заподозрил в этом поступке руку Госдепа, но тут же отметил, что ему якобы все равно.

"Твиттер" прогнулся под госдепом и х*хлами. Поступил так же, как когда-то с Трампом. Илон явно не справился с этим заданием, увы… А если серьёзно, то обойдёмся и без него. В конце концов, это всего лишь иностранная соцсеть, действующая в интересах американского истеблишмента. Мы вполне цинично использовали её для продвижения наших пропагандистских целей", — говорит он.

Казалось бы на этом можно было бы закончить, но нет — поток бреда было уже не остановить и медвева понесло еще дальше. "Досталось" и Украине, и всем её союзникам.

"Наша главная задача совсем иная: нанести разгромное поражение всем врагам – "укронацистам", США, их клевретам в НАТО, включая мерзкую Польшу, и прочим западным гнидам. Мы должны вернуть, наконец, все наши земли. Навсегда защитить всех наших людей", — ляпнул медведев.

Ожидаемо, мимо очередного перла медведева не смогли пройти мимо в сети. Пользователи в очередной раз подняли на смех, несущего ахинею политика.

Напомним, ранее мы писали о том, что медведев предложил циничный способ избежать "Третьей мировой".

Также мы сообщали, что медведев сорвался с цепи из-за одобрения Польшей ударов по россии.