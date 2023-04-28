"Страны уже нет": медведев новыми заявлениями вызвал гнев Молдовы

В Молдове заявили, что язык заявлений медведева является неприемлемым

МИД Молдовы вызвал посла россии после наглых слов дмитрия медведева, который хамски комментировал решение Республики о запрете на въезд владимира путина и других россиян.

Как сообщает "Европейская правда", в Кишиневе отметили, что заявление медведева является неприемлемым и сообщили, что вызвали к себе российского посла.

"Министерство иностранных дел и евроинтеграции не будет комментировать абсолютно неприемлемый язык заявлений, которые сегодня сделали некоторые российские чиновники, но мы подчеркиваем, что посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов будет вызван в министерство для дачи объяснений относительно заявлений в адрес нашей страны", – говорят в МИД Молдовы.

Напомним, что после решения Молдовы создать "черный список" россиян, которым запрещен въезд в страну, свои пять копеек поспешил вставить одиозный экс-президент рф дмитрий медведев. Тот в своем потоке неиссякаемого бреда выдал, что якобы Молдовы и вовсе не существует, потому что её руководство "продало её Румынии".

Напомним, ранее мы писали о том, что медведев предложил циничный способ избежать "Третьей мировой" войны.

Также мы сообщали, что Молдова ответила МИД рф насчет языка, а ЕС уже готовит миссию помощи Кишиневу.