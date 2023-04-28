путин, киркоров и многие другие: Молдова создала "черный список" россиян, которым запретила въезд

Среди граждан рф, которым запретили въезд, известные артисты, бизнесмены и президент путин

Молдова составила "черный список" россиян, которым запрещен въезд на территорию государства. В список вошли граждане россии, которые поддерживают войну против Украины.

Как пишет издание Newsmaker, соответствующую информацию в пятницу, 28 апреля, обнародовал премьер-министр Дорин Речан, отметив, что страна-агрессор не должна диктовать условия ни одной из стран мира.

По словам чиновника, пока документа с перечнем в свободном доступе нет, однако уже в ближайшее время он появится.

Так, в "черный список", кроме ряда артистов и должностных лиц, вошли российский диктатор владимир путин, бизнесмен игорь чайка, а также певец филипп киркоров.

"Это длинный список и каждое лицо из него мы будем разворачивать домой. россия не может указывать, что мы должны или должны делать. Молдова – свободная и суверенная страна", – сказал Речан.

Следует напомнить, что в 2022 году именно пророссийский артист киркоров стал одним из тех, кого не пустили в Молдову. Кроме того, в апреле государство не впустило на свою территорию и главу российского Татарстана Руслана Миннихова, который летел в Молдову, чтобы поддержать предвыборную кампанию одного из пророссийских кандидатов в Гагаузии. Кроме того, страна выслала одного из сотрудников посольства рф.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Молдова является одной из стран, также опасающихся российской агрессии. Учитывая это, государство недавно закрывало свое воздушное пространство после того, как зафиксировало в небе разведывательный дрон рф.