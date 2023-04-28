путін, кіркоров та ще багато хто: Молдова створила "чорний список" росіян, яким заборонила в'їзд

Серед громадян росії, яким заборонили в'їзд, відомі артисти, бізнесмени і президент путін

Молдова склала "чорний список" росіян, яким відтепер заборонений в’їзд на територію держави. До переліку увійшли громадяни росії, які підтримують війну проти України.

Як пише видання Newsmaker, відповідну інформацію у п'ятницю, 28 квітня, оприлюднив прем’єр-міністр Дорін Речан, зазначивши, країна-агресорка не повинна диктувати умов жодній з країн світу.

За слова урядовця, поки документа з переліком у вільному доступі немає, однак вже найближчим часом він з'явиться.

Так, до "чорного списку", крім низки артистів і посадовців, увійшли російський диктатор володимир путін, бізнесмен ігор чайка, а також співак філіп кіркоров.

"Це довгий список і кожну особу з нього ми будемо розвертати додому. росія не може вказувати, що ми повинні або маємо робити. Молдова – вільна і суверенна країна", – сказав Речан.

Варто нагадати, що у 2022 році саме проросійський артист кіркоров став одним із тих, кого не пустили до Молдови. Крім того, у квітні держава не впустила на свою територію й очільника російського Татарстану Руслана Мінніхова, який летів до Молдови, аби підтримати передвиборчу кампанію одного з проросійських кандидатів у Гагаузії. Крім того, країна вислала одного зі співробітників посольства рф.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Молдова є однієї з країн, які також побоюються російської агресії. З огляду на це держава нещодавно закривала свій повітряний простір після того, як зафіксувала у небі розвідувальний дрон рф.